Stade Rennais FC : Excellente nouvelle pour Julien Stéphan

Selon une analyse de L’Equipe ce mardi, vu son travail déjà accompli au Stade Rennais FC, Julien Stéphan a résolument pris le chemin du cercle très sélect des meilleurs entraîneurs de demain.

Un avenir très flatteur pour Julien Stéphan

Julien Stéphan peut se vanter de présenter un palmarès déjà remarquable par rapport à sa durée sur le banc du Stade Rennais FC. En un peu plus d’un an et demi, le technicien de 39 ans a réalisé un bon parcours en Ligue Europa, remporté la coupe de France face au Paris Saint-Germain et qualifié les Bretons pour la prochaine Ligue des Champions. Suffisant pour que le quotidien sportif estime que « Julien Stéphan est un représentant français parfait » et s’enflamme pour « son évolution au club, qui suggère un pouvoir et un sens politique ressemblant à celui d’autres entraîneurs ayant réussi… ». Jusqu'à prédire au coach breton un avenir des plus radieux, car cette performance sur la banc rennais « le désigne à l’évidence comme l’un des techniciens de demain ».

Zinédine Zidane au sommet de la pyramide

Pour le média, Zinédine Zidane (Real Madrid) est le meilleur entraîneur du monde. Son palmarès très étoffé depuis ses débuts récents en 2016 (3 sacres de rang en Ligue des Champions et 2 titres de Liga) parle pour lui et lui permet de devancer Pep Guardiola (Manchester City) et Jürgen Klopp (Liverpool). Derrière ce podium, viennent les jeunes loups aux longues dents : Julian Nagelsmann (RB Leipzig), Frank Lampard (Chelsea), Gennaro Gattuso (SSC Naples), Mikel Arteta (Arsenal), Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United), Simone Inzaghi (Lazio Rome) Hans-Dieter Flick (Bayern Munich) et, bien sûr, Julien Stéphan (Stade Rennais FC).