ASSE : Saint-Étienne, le Maire répond à Bernard Caïazzo

Les déclarations du co-président de l’ ASSE sur la ville de Saint-Étienne ont soulevé la colère du maire Gaël Perdriau. Ce dernier a répondu sèchement à Bernard Caïazzo.

ASSE : Gaël Perdriau donne les raisons de la réticence des investisseurs

Les propriétaires de l’ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, cherchent un nouvel investisseur pour reprendre l’AS Saint-Étienne en main. Mais depuis l’échec des négociations avec le groupe Peak 6 en mai 2018, les deux dirigeants peinent à trouver un acquéreur ou un investisseur minoritaire. Dans ses explications dans Le Progrès, Bernard Caïazzo a justifié cela par le fait que la ville stéphanoise est moins attractive ou manque de « prestige ». Et cela est un « petit handicap » pour la cession de l’ASSE. « Saint-Étienne, ce n’est pas Nice et la Riviera ou Bordeaux et le vin », a souligné le président du Conseil de surveillance du club ligérien, dans le quotidien régional. Il n’en fallait pas plus pour susciter la réaction de Gaël Perdriau. Dans un long poste sur Facebook, ce dernier a recadré Bernard Caïazzo. « Si l’ASSE ne trouve pas d’investisseurs, c’est peut-être aussi parce que peu d’investisseurs acceptent de payer plus de 50% des parts en étant minoritaires en droits de vote... Ou que la vente de pépites pour en tirer des profits, à court terme, a nui à la construction d’une grande équipe dans le temps », a répliqué le maire de la Ville stéphanoise.

Perdriau demande des comptes à Caïazzo pour les transfert réalisés

Gaël Perdriau a par ailleurs pointé la gestion de Bernard Caïazzo et son associé Roland Romeyer. « Autant de joueurs qu’on a laissé partir et qui explosent dans leur club aujourd’hui. D’ailleurs on peut se demander à quoi a servi l’argent de la vente de ces joueurs ? On n’en a pas vu les bénéfices sportifs », a martelé l’élu local, faisant allusion à Kurt Zouma (Chelsea), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Dimitri Payet (OM), Neal Maupay (Brighton), Allan Saint-Maximin (Newcastle), Blaise Matuidi (Juventus), Faouzi Ghoulam (Naples), Kévin Malcuit (Naples), William Saliba (Arsenal), Jonathan Bamba (LOSC)…, tous transférés par l’ASSE. En conclusion, Gaël Perdriau a souligné que « l’AS Saint-Étienne est plus qu’un club, et il mérite mieux que juste un investisseur qui vient pour sa gloire et son portefeuille… ».