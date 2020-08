PSG : La liste des 23 joueurs retenus pour la suite de la C1

Après son sacre en Ligue 1, le PSG tentera de remporter la Ligue des Champions, où il s’est déjà qualifié pour le Final 8. L’UEFA a dévoilé la liste du Paris Saint-Germain pour la suite de la compétition. Les départs d’Edinson Cavani et de Thomas Meunier ont été comblés.

Cavani remplacé par Choupo-Moting et Thomas Meunier par Bakker

En fin de contrat le 30 juin dernier, Edinson Cavani et Thomas Meunier ont quitté le PSG. Mais la saison n’est pas encore terminée pour le Paris Saint-Germain qui se prépare maintenant à jouer le Final 8 de la Ligue des Champions au Portugal pendant ce mois d’août. D’ailleurs, les hommes de Thomas Tuchel affronteront la surprenante et séduisante formation italienne de l’Atalanta Bergame dès vendredi. Pour franchir cet obstacle et poursuivre son parcours dans la compétition, le PSG a remis sa liste à l’UEFA. Une liste où le buteur international uruguayen Edinson Cavani est remplacé par l’international camerounais Eric Maxim Choupo-Moting. Quant au latéral belge Thomas Meunier, son départ est comblé par le jeune Néerlandais Mitchel Bakker, régulièrement utilisé depuis la reprise et même titularisé pendant les finales de coupe de France contre l’ASSE (1-0) et de coupe de la Ligue face à l’OL (0-0, 6-5). Autre présence remarquable, celle de Kylian Mbappé, pourtant blessé depuis la finale de la coupe de France.

Le groupe du PSG pour le Final 8

Gardiens : Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka - Défenseurs : Thiago Silva, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Julien Bernat, Mitchel Bakker - Milieux : Marco Verratti, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Pablo Sarabia, Julian Draxler - Attaquants : Kylian Mbappé, Neymar, Choupo-Moting, Mauro Icardi, Angel Di Maria