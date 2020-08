PSG : Neymar fait le bilan de ses trois ans au Paris SG

Neymar vient de boucler ses trois ans jours pour jour au PSG. Dans ses propos confiés à RMC Sport, il a fait le bilan de ses trois saisons parisiennes.

Neymar, « je vis mon meilleur moment au PSG »

Neymar a été transféré du FC Barcelone au PSG, le 3 août 2017, contre un montant exorbitant de 222 M€. Il a signé un contrat de 5 ans avec le club de la capitale, soit jusqu’en juin 2022. Mais en trois saisons, il n’a pas gagné de trophée continental. Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont pourtant investi beaucoup d’argent dans le but de gagner la Ligue des Champions. Lors des deux participations à la C1 sous le maillot Rouge et Bleu, Neymar n’a joué aucun match décisif pour cause de blessure. Il était absent contre le Real Madrid en 2018, puis contre Manchester United en 2019, chaque fois en 8e de finale retour. Le Brésilien s’est donc contenté des titres nationaux (Ligue 1, coupe de France, Coupe de la Ligue et trophée des champions) depuis son arrivée dans l'Hexagone. « Ces trois années ont été riches en expériences. J’ai vécu des moments de joie et d’autres plus compliqués, surtout quand je n’étais pas capable de jouer à cause des blessures », a rappelé Neymar, sur son propre site internet. Cette saison 2019-2020, le PSG a remporté le titre de champion de la Coupe de France, de la coupe de la Ligue et est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, contre l’Atalanta Bergame. Décisif, le N°10 a contribué à la saison réussie des Parisiens, en inscrivant 19 buts et délivrant 10 passes décisives, en 24 matchs disputés, toutes compétitions confondues. « Je crois que je vis aujourd'hui mon meilleur moment au Paris SG », a-t-il déclaré.

La Star du PSG veut « marquer cette saison avec la C1 »

Le dernier « grand objectif » qui attend Neymar, c’est le "Final 8" de la Ligue des Champions, dès le 12 août à Lisbonne au Portugal. « Nous voulons marquer cette saison avec la Ligue des Champions. Nous allons nous battre pour cela, parce que nous n’avons jamais été aussi proches », a rassuré Neymar. Notons que les quarts de finale et les demi-finales de la C1 se disputeront en un match sec (sans aller et retour). Le PSG est donc à trois matchs directs du sacre continental cette saison. Et le club peut rêver du sacre continental !