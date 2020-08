OL : LdC , les remplaçants de Tousart et Terrier connus

L’ OL a dévoilé les nouveaux joueurs inscrits sur sa liste, pour la suite de la Ligue des Champions. Ne pouvant plus compter sur Lucas Tousart, Martin Terrier et Mapou Yanga-Mbiwa, Rudi Garcia a fait confiance à trois jeunes joueurs.

OL : Sinaly Diomandé, Reo Griffiths et Eli Wissa inscrits en C1

L’OL a transféré Lucas Tousart au Hertha Berlin et Martin Terrier au Stade Rennais. En fin de contrat en juin dernier, Mapou Yanga-Mbiwa est parti librement. Ces trois joueurs figuraient sur la liste de l’Olympique Lyonnais pour la Ligue des Champions. Une liste dont l’UEFA a autorisé l’actualisation. Concrètement, l’OL « pouvait inscrire un maximum de trois nouveaux joueurs sur sa liste A ». C’est ce que Rudi Garcia a fait, en inscrivant Sinaly Diomandé (19 ans), défenseur central, Reo Griffiths (20 ans) et Eli Wissa (17 ans), attaquants. Ils seront donc du voyage des Gones à Turin, le 7 août, pour le 8e de finale retour contre la Juventus et probablement pour le "Final 8" à Lisbonne, au Portugal.

La Juventus inscrit Merih Demiral et retire Sami Khedira

L'entraineur des Bianconeri, Maurizio Sarri a lui, opéré un seul changement sur la liste initiale de la Juventus. Le défenseur central turc, Merih Demiral (22 ans) a remplacé le milieu de terrain allemand Sami Khedira (33 ans). Pour rappel, Merih Demiral a été victime d'une double blessure grave (entorse au genou gauche et rupture du ligament croisé antérieur associée à une lésion au ménisque), le 12 janvier 2020, contre l'AS Rome, en Serie A. Il est donc opérationnel, 7 mois plus tard. Tout comme Paulo Dybala qui était incertain.