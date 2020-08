Montpellier HSC : Covid-19, Der Zakarian pointe ses joueurs

Déçu de l’annulation du match amical entre l’OM et le Montpellier HSC, Michel Der Zakarian a fermement recommandé à ses joueurs de respecter désormais les gestes barrières.

Michel Der Zakarian frustré pour l’annulation de la rencontre

Initialement prévu mercredi à 20h30 à l’Orange Vélodrome, le match de préparation entre l’OM et le Montpellier HSC a été annulé suite à la découverte d’un cas positif au Covid-19 chez un joueur du groupe professionnel montpelliérain. Contacté ce mardi dans « L'Équipe d'Estelle » sur La chaîne L'Équipe, Michel Der Zakarian s’est d’abord dit « déçu de ne pas pouvoir jouer ce match amical », alors que la prochaine saison « est dans trois semaines » et que le club héraultais « aurait bien aimé se confronter aux Marseillais ». Evoquant ensuite l’importance des matches amicaux, l’entraîneur montpelliérain a expliqué qu’ils « permettent de retrouver du rythme et d'augmenter le temps de jeu des joueurs pour arriver à un très bon niveau pour la reprise du Championnat ». Michel Der Zakarian trouve vraiment « dommage que ce match ait été annulé, d'autant que » son « premier match amical contre Sète avait déjà été annulé, un joueur sétois ayant été aussi contaminé ». D’où la crainte d’une préparation estivale bâclée pour les Montpelliérains à cause du Covid-19.

Le coach évoque la responsabilité des joueurs

Pour Michel Der Zakarian, il est hors de question de soupçonner un laxisme du Montpellier HSC dans le respect des gestes barrières, car « dans la structure du club, tout est bien organisé » et « une bonne distanciation pour tout le monde » est respectée. Le problème ne peut venir que des joueurs. Une fois rentrés à la maison, le club « ne peut pas contrôler les joueurs chez eux ». Les joueurs doivent être « responsables, ce sont des grands garçons ». Ils doivent éviter de sortir inutilement, mais penser à « mettre les masques, même dans la rue, pour se protéger et protéger les autres ».