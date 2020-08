PSG - LdC : Tensions avant Atalanta, Pablo Sarabia rassure

Le PSG est dans la dernière ligne droite de sa préparation, avant le match décisif contre l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions, le 12 août. Interrogé par RMC Sport, Pablo Sarabia a rassuré sur l’ambiance qui règne dans le vestiaire avant ce rendez-vous capital.

PSG : Pas de tension dans le vestiaire, selon Pablo Sarabia

Le PSG n’a pas rassuré sur le terrain lors de ses deux matchs officiels contre l’ASSE en finale de la Coupe de France (1-0) et face à l’OL, en finale de la coupe de la Ligue (0-0, 6-5, après t.a.b). En dehors du terrain, des tensions sont évoquées entre Thomas Tuchel et son équipe, à une semaine du quart de finale de la Ligue des Champions 2019-2020. Dans l’interview exclusive accordée à la source, Pablo Sarabia a balayé les bruits de couloir sur une prétendue atmosphère délétère dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. « Toutes les rumeurs et toutes les choses qui se disent, les problèmes entre les joueurs et l’entraîneur, ce sont des tentatives de déstabilisation », a-t-il rejeté. Le groupe du PSG « est uni », et non pas uniquement les joueurs, « mais aussi le coach et le staff » selon le milieu offensif espagnol.

Sarabia, « on peut encore gagner la Ligue des Champions »

Pablo Sarabia a assuré que toutes les composantes du PSG visent l’objectif commun, à savoir : décrocher le trophée aux Grandes Oreilles de la Ligue des Champions. « On a déjà gagné 4 titres sur 4 et on peut encore gagner la Ligue des Champions. Il n’y a pas de visions différentes, nous allons tous dans la même direction », a rassuré Pablo Sarabia. Si le Paris SG élimine l'Atalanta, il affrontera le vainqueur du match RB Leipzig - Atlético Madrid, en demi-finale.