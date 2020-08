Mercato PSG : Verratti plaide auprès de Neymar et Mbappé

L’actualité mercato PSG est régulièrement animée par les dossiers Neymar et Kylian Mbappé. Marco Verratti, membre du vestiaire parisien, a tenu des propos directement adressés à ses deux coéquipiers au Paris Saint-Germain.

Neymar et le FC Barcelone

Neymar est une cible permanente du FC Barcelone. Le brésilien a par moment ouvert la porte à un retour au sein de ce club espagnol. Depuis, la presse espagnole le voit retourner en Liga. Le PSG a été sauvé à chaque mercato par l’absence de moyens financiers au Barça. L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait fixé l’indemnité de transfert de Neymar à 400 millions d’euros. C’est l’importance de la somme exigée qui avait calmé les ardeurs d’Éric Abidal, chargé à l’époque de faire revenir le joueur à Barcelone. Encore cet été, le FC Barcelone souhaite prendre Neymar au PSG, mais avec la crise financière consécutive à celle du Covid-19, le club n’a aucun budget pour gérer une si lourde opération. Ney va donc rester au Paris Saint-Germain même si des rumeurs continuent de circuler sur son compte.

Kylian Mbappé et l'intérêt du Real Madrid

Les news mercato PSG ne sont pas animés que par Neymar. L’autre grande star du club, Kylian Mbappé fait également parler. Le jeune attaquant du Paris Saint-Germain est en tête des sujets mercato PSG à cause de l’intérêt du Real Madrid pour ses services. Même si les dirigeants de ce club ne disent jamais rien sur son cas, les médias d’Espagne croient dur comme fer que la piste est travaillée en sourdine. Le fait que l’international français ne prolonge pas son contrat avec le PSG, à deux ans de la fin de l’actuel, fait dire aux observateurs qu’il prépare son départ vers le Real Madrid. C’est toutes ces rumeurs qui ont fait sortir de sa réserve Marco Verratti, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain depuis 2012. Pour lui, il y a de bonnes raisons que ces deux joueurs restent à Paris et qu’ils y travaillent à gagner la Ligue des Champions.

Mercato PSG : Marco Verratti explique pourquoi ils doivent rester

« J’espère qu’ils vont rester ici pendant longtemps », a déclaré le milieu de terrain italien à propos de Neymar et Kylian Mbappé. « Je les sens bien ici, ils croient dans le projet et savent qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes plus fortes que le PSG », assure le métronome du milieu de terrain parisien. Puis il ajoute : « À Paris, ils ont la possibilité de gagner. Et gagner ici aurait vraiment une saveur spéciale ». Le FC Barcelone qui cible Neymar et le Real Madrid (sur Mbappé) ont l’habitude de gagner la Ligue des Champions. Rejoindre un de ces clubs pour arracher un nouveau trophée n’a rien de comparable à ce que peut être un premier titre du PSG en C1.

Le PSG continue de travailler à faire prolonger les contrats de ces deux joueurs. Le propos de Marco Verratti ne pourra que l'aider à convaincre ces deux stars de rester sous ses couleurs.