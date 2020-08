OM : Nouvelle décision pour la suite de la préparation

Prévu ce mercredi à 20h30 à l’Orange Vélodrome, le match amical entre l’ OM et le Montpellier HSC a été annulé à cause du Covid-19. Mais l’Olympique de Marseille n’a pas l’intention d’annuler ses autres matches programmés.

OM - Montpellier HSC annulé

Le Covid-19 a eu raison du match amical entre l’ OM et le Montpellier HSC, initialement programmé ce mercredi, mais finalement annulé. En effet, un cas positif au Covid-19 a été découvert chez un joueur du groupe professionnel montpelliérain. Par mesure de prudence, les dirigeants marseillais ont donc décidé d’annuler la rencontre, sans la reprogrammer pour le moment. D’ailleurs, comme le rappelle La Provence, c’est la 2e fois qu’un match entre Marseillais et Montpelliérains est annulé à cause du Covid-19. La première fois, c’était le 14 mars dernier. Montpellier HSC-OM avait alors été la première rencontre de Ligue 1 annulée. Mais la suite de la préparation de l’ OM devrait se poursuivre normalement.

Les rencontres contre Nîmes et Stuttgart maintenues

L’ OM devra désormais se déplacer sur la pelouse des Costières pour affronter le Nîmes Olympique. Puis, les hommes d’André Villas-Boas joueront contre Stuttgart, à Fos. Alors que les supporters, longtemps privés de spectacle, craignent que ces deux matches soient également annulés, L’Equipe annonce que les dirigeants phocéens n’ont pas cette intention. Ces deux matches sont donc maintenus. Mais on sait qu’avec le retour en force du Covid-19 en France, où plusieurs clubs ont déjà été touchés (RC Strasbourg, Lille OSC, FC Nantes et EA Guingamp…), une décision contraire peut être prise au dernier moment…