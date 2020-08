FC Nantes : Deux pistes italiennes pour Abdoulaye Touré

Bien qu’il lui reste encore deux années de contrat, le FC Nantes ne devrait pas s’opposer à un départ d’Abdoulaye Touré. Le capitaine du FCN serait courtisé par des clubs de Serie A.

Deux Italiens en pincent pour Abdoulaye Touré

Après un début de mercato marqué par les arrivées de Chirivella et Castelletto, le FC Nantes ne s’est plus montré actif. Le recrutement de nouveaux joueurs ne semble pas être à l’ordre du jour. Au contraire, certains éléments devraient plutôt quitter les Canaris. Il s’agit notamment d’Abdoulaye Touré. S’il est encore sous contrat jusqu’en 2022, le capitaine des Jaune et vert est ouvert à un départ de Nantes, son club formateur. Le milieu de terrain pourrait poser ses valises en Italie. Selon des informations de Foot Mercato, les deux clubs de la ville de Gênes sont intéressés par le joueur de 26 ans. Pour le média en ligne, la Sampdoria aurait pris l’avantage sur le Genoa. Un rendez-vous est annoncé avec les dirigeants de la Samp la semaine prochaine.

Vers un grand ménage au FC Nantes

De son côté, le FC Nantes ne compte pas s’opposer à un transfert d’Abdoulaye Touré. Surtout que Christophe Gourcuff avait déjà annoncé des départs cet été. Le coach du FC Nantes souhaite notamment travailler avec un groupe réduit. Dans ce sens, d’autres éléments devraient également quitter La Jonelière cet été. Kalifa Coulibaly, Molla Wagué et Samuel Moutoussamy sont présentés comme d’autres candidats au départ. Quant à Abdou Ba et Lucas Evangelista, leurs noms ne figurent même pas sur la liste officielle du FC Nantes pour cette saison.