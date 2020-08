PSG - Sochaux : Pogba lance un avertissement aux Parisiens

Le PSG dispute un dernier match amical ce mercredi contre le FC Sochaux. Une rencontre qu’attend Florentin Pogba avec impatience. Le défenseur sochalien n’entend pas faire de cadeau au Paris Saint-Germain.

Florentin Pogba hyper motivé contre le PSG

A la veille de son choc contre l’Atalanta Bergame, le PSG dispute son dernier match de préparation mercredi. Le Paris Saint-Germain sera opposé au FC Sochaux à huis clos au Parc des Princes. S’il s’agit d’un simple match d’exhibition, Florentin Pogba s’attend à vivre une rencontre intense contre les Parisiens. « C’est un match de football, même amical et il y a des contacts. On reste des joueurs, c’est parfois dur de se contrôler en pleine action », confie le défenseur de Sochaux au Parisien. Le frère de Paul Pogba rappelle à ce sujet avoir un passif de Marseillais. « Quand j’étais jeune, je supportais l’OM. Le papa était pour Marseille alors je regardais ce club à cause de mon père », explique le joueur.

Pas question de suivre Loïc Perrin

Pourtant, Florentin Pogba a bien conscience qu’il ne faudra pas allonger la liste des blessés du PSG. Surtout à l’approche de son rendez-vous en Ligue des Champions. « On connaît tous les risques mais je pense juste qu’il faut jouer normalement. Tout se passera bien », assure l’ancien stéphanois. Lors de ses deux dernières sorties, le PSG a vu quelques joueurs rejoindre l’infirmerie. Victime d’un tacle non maîtrisé de Loïc Perrin, Kylian Mbappé se remet d’une entorse bénigne de la cheville. L’attaquant parisien devrait être apte pour le match contre l’Atalanta. Touché contre l’OL vendredi, Layvin Kurzawa devrait quant à lui déclarer forfait. Absent depuis la reprise, Juan Bernat pourrait signer son retour contre Sochaux avant de regagner sa place contre le club italien le 12 août.