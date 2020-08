ASSE Mercato : Offensive de l’Olympiakos pour Miguel Trauco

L’ ASSE cherche à dégraisser son effectif et Miguel Trauco fait partie des joueurs sur qui Claude Puel ne compte pas. Proche de trouver une porte de sortie, le défenseur est visé par l’Olympiakos Le Pirée qui est sur le point de passer à l’offensive pour le recruter.

ASSE : Trauco tout proche de rejoindre l'Olympiakos ?

Claude Puel, le nouveau manager général de l’ASSE, a insisté sur la nécessité pour le club ligérien de réduire son effectif, pour deux raisons. Premièrement, il veut dégraisser un effectif qu’il a estimé pléthorique, dès son arrivée dans Le Forez le 4 octobre 2019. Deuxièmement, le but du technicien est de réduire la masse salariale des Verts en se débarrassant des joueurs indésirables, mais aussi de ceux qui ont de gros salaires et qui ne rentrent pas dans les plans de l’entraineur. Claude Puel pourrait ainsi faire la place à de jeunes joueurs à fort potentiel et très prometteurs, piliers de son nouveau projet. Faisant partie de la première catégorie, Miguel Trauco est poussé dehors. Et l'Olympiakos est intéressé par ses services, depuis des semaines. Le club grec se prépare à passer à l’offensive en s’alignant sur l’indemnité réclamée par l’ASSE, selon le site grec, Sport 24.

Qui à la place de Miguel Trauco ?

Pour remplacer Miguel Trauco, Claude Puel dispose d’une solution en interne : repositionner Timothée Kolodziejczak au poste d’arrière gauche, comme souvent, en l’absence du titulaire Gabriel Silva. La deuxième solution, c’est de recruter un nouveau défenseur. Et le nom de Dimitris Giannoulis du PAOK Salonique (Grèce) revient ces derniers jours. Il pourrait faire le chemin inverse, si Miguel Trauco rejoint l’Olympiakos. Bruno Pittón, un Argentin de 27 ans évoluant à San Lorenzo (Argentine) est également cité comme une cible par l'ASSE.