OL : Ligue des Champions, Bruno Guimarães y croit fermement

Recrue hivernale de l’ OL, Bruno Guimarães a évoqué le match contre la Juventus, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, vendredi à Turin. Il croit aux chances de l’Olympique Lyonnais pour le quart de finale et même pour aller gagner le trophée.

OL : Guimarães « certain que Lyon peut gagner la Ligue des Champions »

L’OL a à coeur de rejoindre le PSG en quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour que cela soit possible, Bruno Guimarães et ses coéquipiers doivent éliminer la Juventus, ce vendredi 7 août, à Turin. Avant ce match décisif, le milieu de terrain brésilien a communiqué sa foi à ses coéquipiers, dans une longue interview dans L’Équipe. « Je ne pense qu'à la Ligue des champions, à être l'un des premiers joueurs (Brésilien, ndlr) à gagner la Ligue des champions avec l’Olympique Lyonnais », a déclaré Bruno Guimares. À quelques jours du rendez-vous avec la Vieille Dame, la recrue lyonnaise assure qu’elle « ne pense qu'à ce match décisif ». En effet, si l’OL sort la Juventus, il sera qualifié pour le tournoi final (le Final 8), prévu à Lisbonne au Portugal, entre le 12 et le 23 août. Bruno Guimarães et ses coéquipiers affronteront si possible, le Real Madrid ou Manchester City. Et le joueur de 22 ans est plus que confiant pour la suite de la compétition. « Je suis certain qu'on peut gagner la Ligue des Champions », a-t-il rassuré.

Arrêt de la Ligue 1, « une mauvaise décision » selon Guimarães

Le joueur recruté à l’Athlético Paranaense (Brésil) s’est prononcé également sur la décision de la LFP d’arrêter le championnat, en raison de la COVID-19. Il estime, comme la plupart des Lyonnais, que c’était « une mauvaise décision ». « Il restait 30 points à disputer et on était en pleine progression. Ça nous a mis un coup très dur, à tous. À nous les joueurs, aux supporters, au président », a commenté Bruno Guimarães, tout en regrettant la non qualification du club Rhodanien pour l’Europe. « Je n'ai pas compris cette décision précipitée… On aurait pu finir à une place bien meilleure (7e au classement final) », a-t-il regretté.