RC Lens Mercato : Facundo Medina, la bonne pioche du RCL !

Le RC Lens a recruté Facundo Medina, ancien joueur de River Plate. Ex-défenseur de l’OM, Renato Civelli (36 ans) estime que le Racing Club a fait une bonne pioche.

RC Lens : Facundo Medina, « un guerrier » au RCL !

Facundo Medina, recrue estivale du RC Lens, est bien parti pour s’imposer dans le groupe du club promu en Ligue 1. Il dégage déjà une forte impression pendant la préparation estivale et les matchs amicaux. En plus de son impressionnant gabarit (1,81 m pour près de 80 kg), il a tout le caractère d’un vrai leader. Et le témoignage de son compatriote Renato Civelli, ex-défenseur de l’OM, mais aussi de l’OGC Nice et du LOSC, vient confirmer cette tendance. Selon ce dernier, dans France Football, « Facundo Medina est un guerrier, un défenseur à l’ancienne ». Décrivant le profil de l’arrière gauche, La Voix du Nord le voit comme un dur à cuire, quelqu’un qui « aime le défi, le combat, le duel ». À 21 ans, le nouveau joueur du RC Lens « a un physique qui en impose, des tatouages sur le corps et ne lâche jamais », selon le média régional.

Facundo Medina, leader de l'équipe de Franck Haise ?

Facundo Medina a signé un contrat de quatre ans avec les Sang et Or, en provenance du CA Talleres (Argentine), le 2 juillet 2020. pour 3,5 M€. Franck Haise se dit satisfait par le recrutement du natif de Buenos Aires, après ses premiers pas avec le RCL. « Facundo Medina, malgré sa jeunesse, a déjà un leadership, du calme, de la sérénité, la maturité, l’expérience et de l’assurance. Sur le terrain, il communique, il parle, il lit le jeu, il vit le football », a souligné l’entraineur lensois. Des éloges qui en disent long sur le rôle que ce dernier pourrait confier à l’international Espoir argentin.