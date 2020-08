Stade de Reims Mercato : Caillot l’annonce, Disasi va à Monaco

Auteur d'une bonne saison avec le Stade de Reims, Axel Disasi s’est fait remarquer par plusieurs clubs, dont l’AS Monaco. Après plusieurs semaines de négociations serrées, les Monégasques sont parvenus à plier l’affaire.

Axel Disasi en route pour l’AS Monaco

En quête d'un jeune renfort pour rajeunir son secteur défensif où Kamil Glik est vieillissant (33 ans) et Jemerson à bout de souffle, l’AS Monaco a jeté son dévolu sur Axel Disasi. Mais ce dernier était convoité par plusieurs autres formations françaises, anglaises et espagnoles. D’où la grosse concurrence pour sa signature. Une concurrence que l’AS Monaco a finalement remportée, selon les déclarations de Jean-Pierre Caillot sur les antennes de RMC Sport mardi. En effet, le président rémois a annoncé qu’ « Axel Disasi est en instance de départ » et que les responsables champenois étaient « tombés d’accord avec Monaco » malgré « d’autres sollicitations de la part de clubs, notamment à l’étranger ». Le dirigeant champenois a ensuite indiqué qu’ « Axel Disasi et son conseiller de frère ont la main » et qu’ « ils se sont mis d’accord avec Monaco ». Mais Jean-Pierre Caillot a reconnu qu’il n’était pas encore certain que le natif de Gonesse et l’AS Monaco aient déjà trouvé un accord. Ce qui n’a toutefois pas empêché le patron des Rémois de conclure : « Une chose est certaine, il ne sera plus au Stade de Reims en 2020-2021. »

L’ancien du Paris FC, une bonne pioche pour les Monégasques ?

Après une saison 2019-2020 très prometteuse au Stade de Reims, Axel Disasi va donc rallier l’AS Monaco. Ainsi, les recruteurs monégasques semblent avoir réalisé un bon coup. Ce jeune défenseur central (22 ans) au physique impressionnant (1m90 pour 86 kg) a assuré aux côtés de Yunis Abdelhamid l’arrière-garde champenoise au point d’en faire la meilleure défense de Ligue 1 cette saison.