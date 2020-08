ASSE : Reconversion, Loïc Perrin futur Rummenigge de Sainté

Loïc Perrin est parti à la retraite, après 23 ans passés à l’ASSE. Les deux présidents de l’AS Saint-Étienne sont disposés à l’aider pour devenir dirigeant. Il a le profil pour, selon Jérémie Janot, dans un témoignage exclusif dans But Football Club.

Loïc Perrin a reçu l'hommage de Jérémie Janot

Loïc Perrin a raccroché les crampons à l’ASSE, l’unique club dont il a porté le maillot. Il a passé 23 ans au sein du club de sa ville natale, soit 6 ans au centre de formation (1997-2003) et 17 saisons consécutives en équipe professionnelle. Ayant mis un terme à sa carrière après la finale de la Coupe de France perdue contre le PSG le 24 juillet, l’emblématique capitaine de l’AS Saint-Étienne a reçu l’hommage de son ancien coéquipier, Jérémie Janot. « Loïc Perrin, c’était un super joueur. Mais sa qualité humaine est encore au-dessus. J’aime son côté toujours positif », a confié l’ancien gardien de but des Verts, pour qui le néo-retraité est « un ami ». « C’est quelqu’un sur qui j’ai toujours pu compter. Et lui aussi a toujours pu compter sur moi. C’est un mec bien, loyal et fidèle », a témoigné l’ex-portier de 42 ans.

L'ex-capitaine de l'ASSE, comme Rummenigge au Bayern ?

Sur la question de la reconversion du défenseur central de 35 ans, Jérémie Janot est d’accord avec Bernard Caïazzo. Comme le patron du Conseil de surveillance de l’ASSE, il assure que Loïc Perrin « a les qualités pour devenir un grand président ». « Je le vois plus dans un rôle de dirigeant. Il peut devenir le Rummenigge de l’ASSE », a annoncé le légendaire gardien de but de l’ASSE (1996-2012). Pour mémoire, Karl-Heinz Rummenigge (65 ans), ancien attaquant du Bayern Munich (1974-1984) est aujourd'hui le président du club bavarois.