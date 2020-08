PSG - Sochaux : Tuchel ne prend pas de risque avec Neymar

Le PSG affronte le FC Sochaux mercredi au Parc des Princes. Pour ce dernier match amical, Thomas Tuchel a décidé de se passer des services de Neymar et de nombreuses autres stars.

Le PSG sans Neymar contre le FC Sochaux

Les deux dernières sorties du PSG ont laissé des traces. En finale de la Coupe de France, Kylian Mbappé avait dû laisser ses partenaires après un tacle appuyé de Loïc Perrin. Vendredi, Layvin Kurzawa, Thiago Silva, Marquinhos et Mauro Icardi sont sortis en finale de la Coupe de la Ligue. Pour son dernier match avant d’affronter l’Atalanta, Thomas Tuchel a préféré ne pas prendre de risque. Le coach du PSG a décidé de préserver Neymar et d’autres stars de son effectif. Comme le crack auriverde, Angel Di Maria, Thilo Kehrer et Presnel Kimpembe ont été ménagés. Idem pour les joueurs touchés contre Lyon (Silva, Marquinhos, Icardi).

Juan Bernat de retour

En l’absence de ses cadres, Thomas Tuchel a convoqué plusieurs jeunes : Nagera, Kamara, Simons, El Chadaille, Michut. Absent depuis la reprise, Juan Bernat devrait signer son retour sur la pelouse contre Sochaux. Le latéral était proche de revenir face à l’OL mais une gêne de dernière minute avait privé le défenseur espagnol de la finale de la Coupe de la Ligue. Retenu contre Sochaux, l’ancien du Bayern Munich devrait également retrouver sa place dans une semaine contre l’Atalanta Bergame. Un choc que devrait manquer Layvin Kurzawa. Touché à la cuisse, le latéral parisien ne figure pas dans le groupe contre le FCSM.

Le groupe du PSG contre le FC Sochaux :

Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka, Mitchel Bakker, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Julian Draxler, Ander Herrera, Pablo Sarabia, Eric-Maxim Choupo-Moting, Arnaud Kalimuendo, El Chadaille Bitshiabu, Colin Dagba, Abdoulaye Kamara, Loïc Mbe Soh, Édouard Michut, Kenny Nagera, Timothée Pembele, Kays Ruiz, Xavi Simons, Juan Bernat.