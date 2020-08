FC Lorient : Adrian Grbic, Pelissier annonce son retour

Recrue estivale du FC Lorient, Adrian Grbic a été touché au genou la semaine dernière et a manqué le match amical contre le Stade Rennais, mardi. Christophe Pélissier a donné des nouvelles de l’attaquant recruté à Clermont Foot, après la réception des Rennais.

FC Lorient : Adrian Grbic espéré contre Angers SCO

Le FC Lorient a accroché le Stade Rennais (1-1) mardi en match amical. Nouveau joueur des Merlus, Adrian Grbic n’a pas pu prendre part à ce match de préparation. Et pour cause, il n’était pas remis de son entorse au genou contractée à l’entrainement le 28 juillet dernier. La recrue du club promu en Ligue 1 devrait être disponible pour le match contre Angers SCO, samedi. L’entraineur du FC Lorient a annoncé son retour au sein du collectif à l’entrainement, mercredi ou jeudi, en vue de la préparation du match contre le SCO. « Adrian Grbic devrait normalement reprendre avec le groupe. On fera un point avec le staff médical et le joueur, pour savoir s’il peut faire une mi-temps contre Angers », a indiqué Christophe Pélissier.

Adrian Grbic, les attentes du Moustoir

Le renfort du FC Lorient a été le deuxième meilleur buteur de la Ligue 2, avec Clermont Foot, la saison dernière. Il a marqué 17 buts et délivré 4 passes décisives, en 26 matchs disputés. Le public du Stade du Moustoir espère un Adrian Grbic aussi prolifique en Ligue 1 avec le club breton. L'Autrichien sera-t-il à la hauteur des attentes du public lorientais ? Rendez-vous à partir du 21 août, date du début de la Ligue 1 saison 2020-2021.