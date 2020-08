ASSE Mercato : Ruffier, son avenir chez les Verts scellé

Après sa mise à pied de six jours, Stéphane Ruffier a fait son retour à l'entrainement, le 29 juillet. Toutefois, il n’a pas retrouvé son poste de gardien de but N°1. Claude Puel confirme qu’il est parti pour ne pas jouer cette saison.

Stéphane Ruffier, désormais 4e gardien de but de l'ASSE !

Sa dernière saison à l’ASSE, Stéphane Ruffier va la passer sur le banc de touche. N’ayant pas accepté sa relégation au poste de N°2, au profit de Jessy Moulin, il a été sanctionné par Claude Puel. D’après les confidences de ce dernier à Infosport+, le portier de 34 ans est désormais relégué au 4e rang, dans la hiérarchie au poste. Concrètement, les jeunes Stefan Bajic (18 ans) et Alexis Guendouz (24 ans) sont passés devant le natif de Bayonne. « J’ai prévenu les deux joueurs (Jessy Moulin et Stéphane Ruffier, ndlr). Et le second m’a confirmé qu’il ne serait jamais la doublure de Jessy Moulin. C’est pour ça que nous avons construit un trio et que Stéphane n’en fera pas partie », a confié l’entraineur de l’ASSE.

Saison blanche ou départ du gardien de but de 34 ans ?

Conséquence de cette décision ? Le gardien de but N°1 des Stéphanois entre 2011 et 2020, ne jouera pas lors de la nouvelle saison. Son « acte d'insubordination » a poussé Claude Puel à se passer de lui, lors de l'exercice 2020-2021. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2021, Stéphane Ruffier est donc parti pour passer une saison blanche chez les Verts. Toutefois, il a la possibilité de quitter le Forez, mais à condition qu’il ait une offre qui lui convienne. En effet, l’ancien portier de l’AS Monaco touche un salaire annuel estimé à 2,16 M€ à l'ASSE (l'un des plus élevé du club), selon L’Équipe.