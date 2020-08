Ligue 1, Ligue 2 : La deuxième période de mercato fixée

La Ligue de football professionnel a fixé la deuxième période des transferts en Ligue 1 et en Ligue 2. Elle durera un peu plus d’un mois et demi, contrairement à la première période qui s'était étendue sur un mois (du 8 juin au 9 juillet).

Ligue 1 et Ligue 2 : reprise du mercato le 15 août

Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 pourront encore se renforcer ou vendre des joueurs, dès la mi-août. En effet, la Ligue de football professionnel (LFP) a ouvert la deuxième fenêtre estivale ou « période estivale d’enregistrement 2020 », selon la dénomination de la Ligue. Elle démarrera le 15 août pour se terminer le 5 octobre 2020, d’après les informations de RMC Sport. Cette décision portée à la connaissance des clubs, via une circulaire, « sera confirmée par le Conseil d’administration de la LFP », comme précisé par la LFP. Il faut souligner que ces dates devraient être validées sans souci, car cette période laisse le temps aux clubs engagés en compétitions européennes de se renforcer et de transmettre leur liste définitive à l’UEFA. Le dépôt des listes des équipes qualifiées est fixé après le 5 octobre prochain. À noter que les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont la possibilité de signer des accords de principe, en vue d’un transfert, en attendant l’ouverture officielle de cette nouvelle période d’enregistrement. Cependant, les transferts effectués avant ne seront enregistrés officiellement qu’à partir du 15 août.

L'Italie sera la dernière à ouvrir son marché

Pour rappel, le mercato estival a été ouvert le 27 juillet en Angleterre et sera clôturé le 5 octobre. En Allemagne, les clubs ont commencé à recruter officiellement depuis le 15 juillet, et ce jusqu’au 5 octobre. Quant au marché en Espagne, il est ouvert depuis le 4 août et refermera ses portes, le 5 octobre. Dans le dernier des grands Championnats européens, en Italie, l’ouverture de la fenêtre estivale est fixée au 1er septembre et la clôture, au 5 octobre.