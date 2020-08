LOSC : Galtier, les leçons de la défaite contre Mouscron

Le LOSC a été battu par Mouscron (0-1), ce mercredi à 11h. L’entraîneur de Lille OSC, Christophe Galtier, a pointé la condition physique de ses joueurs et a évoqué le mercato estival.

Christophe Galtier pointe la condition physique des joueurs

Le LOSC a été surpris par Mouscron aujourd'hui. Lille OSC avait battu la formation de D1 belge au tout début de sa préparation estivale. Les hommes de Christophe Galtier croyaient donc pouvoir battre à nouveau les Belges ce mercredi lors de leur seconde confrontation. Mais le contraire s’est produit et les Belges l’ont emporté (1-0), par un but de Badibanga à la 14e minute. Interrogé par le site officiel du LOSC à la fin de la rencontre, Christophe Galtier a regretté « trop de retenue dans l’engagement et sur l’aspect physique » de la part de ses joueurs. Le technicien lillois a également estimé qu’ « il peut commencer à y avoir de la fatigue mais il en faut beaucoup plus dans l’effort, reconditionner tout le monde sur un plan mental pour solliciter sur un plan physique », car le club n’avait pas joué depuis 6 mois.

Quel mercato estival pour le LOSC ?

Christophe Galtier s’est ensuite penché sur le mercato estival et a parlé d’ « une intersaison différente des autres avec des championnats qui reprennent, des mercatos qui vont être longs ». Face à ce mercato différent des autres, l’objectif de Lille OSC « ne sera pas arrêté après le match de Brest parce que c’est la configuration de ce mercato avec des départs et des arrivées ». Le technicien des Dogues s’attend encore à des renforts et des départs. Enfin, revenant sur la défaite, l'ancien coach stéphanois a avoué que ses joueurs n’étaient pas « prêts », mais que cela « est normal parce que les temps de jeu ont été répartis sur les amicaux ». En revanche, le stratège des Dogues a promis que lors des « deux derniers, les temps de jeu de l’ossature de l’équipe seront évidemment plus élevés ».