RC Lens : Grosse colère de Franck Haise contre ses joueurs

Le RC Lens a été battu par Union Saint-Gilloise (3-1) ce mercredi. Cette défaite contre le club de deuxième division belge passe mal chez Franck Haise. Son constat est inquiétant !

RC Lens : Haise pointe une prestation « insuffisante à tous les niveaux »

Franck Haise, l’entraineur du RC Lens, est déçu de son équipe défaite par l’Union saint-gilloise. Même s’il a aligné une équipe bis, le coach du Racing Club lensois avoue l'absence du niveau de ses joueurs. « Une grande partie des joueurs ont été négatifs sur le plan collectif, indéniablement », a-t-il martelé. Selon les explications du patron du staff technique du club promu en Ligue 1, son équipe a « laissé du temps à l’adversaire, n’a pas réduit les espaces, n’a pas bien défendu et a laissé l’adversaire s’exprimer ». Les Sang et Or n’ont aucune excuse pour ce match perdu sans réaction véritable. Franck Haise a constaté que la prestation de ses joueurs « est largement insuffisante, à tous les niveaux sur ce match ». « On ne va pas dire que c’est le physique … Il y avait déjà beaucoup d’errements et de relâchement… », a noté le technicien du RC Lens. L'entraîneur lensois a terminé son propos par une grosse mise en garde. « Quand on est en août et dans un club qui vient de monter en Ligue 1, si on n’est pas prêt à tout donner dans une équipe une ou bis, c’est qu’on n’a pas tout compris ».

L'équipe de Franck Haise contre l'Union saint-gilloise

L’équipe du RCL contre Union saint-gilloise : Wuilker Farinez (Yannick Pandor, 46′) – Steven Fortes (cap.), Zakaria Diallo, Aleksandar Radovanovic (Gaëtan Robail, 46′) – Clément Michelin, Manuel Perez, Pereira Da Costa (Adam Oudjani, 46′), Charles Boli (Ismaël Boura, 12′) – Tony Mauricio – Simon Banza, Corentin Jean.