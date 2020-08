Montpellier HSC : Le match amical contre Clermont Foot annulé

Initialement programmé samedi à Millau (Aveyron), le match entre le Montpellier HSC et Clermont Foot n’aura plus lieu. Cette rencontre a été annulée encore et toujours à cause du Covid-19.

Troisième coup dur pour le Montpellier HSC

La préparation estivale du Montpellier HSC est en train d’être bâclée à cause du Covid-19. Le match amical entre les hommes de Michel Der Zakarian et Clermont Foot (Ligue 2), prévu samedi à Millau (Aveyron), vient d’être annulé afin de ne pas exposer les joueurs à des risques de contamination par le Covid-19. « Par mesure de précautions sanitaires, Montpellier, Clermont et le club de Millau ont pris la décision, à regret, d'annuler le match prévu samedi 8 août à Millau », annonce le site officiel du Montpellier HSC. C’est donc le 3e match amical annulé (après ceux contre Sète puis l'OM) sur les 6 rencontres prévues par les Héraultais. Ces derniers ont seulement joué 2 matches (contre le RC Strasbourg et le SC Bastia) et il ne leur reste plus que le dernier à jouer à Rodez (Ligue 2), le 14 août. Une préparation estivale bâclée qui suscite des inquiétudes de la part de l’entraîneur Michel Der Zakarian, à deux semaines de la reprise de la Ligue 1 face à l’OL.

Les Montpelliérains se dressent contre le Covid-19

Le Covid-19 sévit parmi les Montpelliérains dont 5 joueurs du groupe professionnel ont été contaminés, à savoir Junior Sambia, Ambroise Oyongo, Mihailo Ristic, Thibault Tamas et, selon le Midi Libre, Florent Mollet. Pour prévenir de nouveaux cas, « l’équipe et le staff seront testés comme prévu vendredi », indique le communiqué. Ces tests et une nouvelle batterie d’examens seront faits pour déterminer si de nouveaux cas ne sont pas à signaler.