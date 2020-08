FC Nantes Mercato : Abdoulaye Touré, le verdict de Kita tombe

Invité de RMC Sport mercredi, Waldemar Kita s’est prononcé sur le mercato du FC Nantes. Le président du FCN s’est notamment exprimé sur la situation d’Abdoulaye Touré.

Waldemar Kita confirme pour Abdoulaye Touré

L’avenir d’Abdoulaye Touré fait beaucoup parler depuis quelques semaines. Alors qu’il lui reste encore deux années de contrat avec le FC Nantes, le capitaine des Canaris est ouvert à un départ. Du côté de la direction de Nantes, on ne s’y oppose pas, chose que vient de confirmer Waldemar Kita. Le président nantais pose néanmoins une condition pour lâcher son titi. « Abdoulaye Touré est à Nantes depuis qu’il a cinq ans. Il nous a dit qu’il avait envie de partir. Si on reçoit une offre valable, il sortira, il n’y a pas de raison », a indiqué le patron du FCN. Concernant la valeur marchande du joueur, Transfermarkt l’estime à 8 millions d’euros.

D’autres recrues attendues au FC Nantes

Dans sa sortie, Waldemar Kita a également évoqué la rumeur Luis Suarez. L’attaquant colombien de Watford est annoncé au FC Nantes. Concernant le buteur de 22 ans, le président nantais joue la carte de l’humour. « La priorité est de recruter un attaquant. Luis Suarez ? Celui de Barcelone (rires) ? Qui il n’intéresserait pas ? », a-t-il lâché. Le boss des Canaris a aussi révélé que le mercato de son club n’était pas terminé. Il reste à l’écoute de Christian Gourcuff. « On a déjà pris deux joueurs, Castelletto et Chirivella, ce sont deux très bons joueurs mais si le coach nous en demande d’autres, on les fera. On peut ajouter deux joueurs, financièrement il n’y a pas de problème », a assuré le dirigeant nantais.