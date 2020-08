OL : LdC, le plan secret de Rudi Garcia contre la Juventus

L’entraineur de l’ OL, Rudi Garcia, a dévoilé un pan de sa stratégie contre la Juventus en Ligue des Champions, vendredi (21h) à Turin.

Rudi Garcia, « tout faire pour marquer au Juventus Stadium »

L’OL se déplace sur le terrain de la Juventus, ce vendredi 7 août, pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Avant le déplacement de son équipe à Turin, Rudi Garcia a évoqué ce match décisif pour la qualification au "Final 8", sur RMC Sport. Il a rappelé que l’Olympique Lyonnais « avait battu » les Turinois à Lyon, en février. Il estime que son équipe devrait bonifier son avance du match aller (1-0). « On n’a pas pris de but et on a mis un but qui, je l’espère, pèsera dans la balance à l’heure des comptes », a laissé entendre le coach de l’OL, sur la radio. Malgré ce petit rappel, Rudi Garcia assure que Lyon « ne va pas se contenter de défendre ce but d’avance ». Bien au contraire, il va « tout faire pour marquer au Juventus Stadium », afin de compliquer la tâche de la Vieille Dame. « On sait que si on marque, il faudra que les Bianconeri marquent trois fois », a expliqué le technicien français, avant de passer une consigne stricte à ses joueurs. « Il faudra être intelligent sur le déroulé du match. Ne pas paniquer si on prend un but, ne pas penser que c’est fait si on marque… », a prévenu Rudi Garcia.

Dans quelles conditions l'OL serait qualifiée

Précisons que grâce à sa victoire à l'aller, l'OL peut se qualifier avec un match nul. Le club rhodanien pourrait également valider son billet pour les quarts de finale, même en cas de défaite en Italie. À condition que la défaite soit d'un but d'écart, autre que 1-0. Si l'équipe de Rudi Garcia est admise en quart de finale, elle croisera le vainqueur du choc entre le Real Madrid et Manchester City.