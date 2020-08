PSG : Communiqué médical pour Mbappé, Verratti et Kurzawa

Le PSG a communiqué sur l’état de santé de ses trois blessés : Kylian Mbappé, Marco Verratti et Layvin Kurzawa. Forfait confirmé pour le dernier, contre l'Atalanta !

PSG : Marco Verratti en sursis « pour 72 heures »

Dans un point médical publié ce mercredi sur son site internet, le PSG a donné plus de précisions sur les blessures de Kylian Mbappé, Marco Verratti et Layvin Kurzawa et l’évolution de guérison. « Marco Verratti a été victime d’un choc sévère, mardi, à l’entraînement, avec contusion importante du mollet droit ayant entraîné un dommage musculaire », a officialisé le club de la capitale, à une semaine du quart de finale de Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est très incertain pour ce match décisif, mais pas encore forfait. Le club de la capitale indique qu’il « précisera l’évolution » de l’état de Marco Verratti « dans les prochaines 72 heures ».

Kylian Mbappé « a repris la course sans ballon »

Victime d’une entorse à la cheville le 24 juillet, Kylian Mbappé « continue son protocole de reprise comme prévu ». Le PSG a rassuré ensuite sur l’état de son meilleur buteur. « Il a repris la course sans ballon sur les terrains du centre d’entraînement Ooredoo », a-t-il indiqué. Concernant le troisième blessé, Layvin Kurzawa, il « souffre d’une lésion musculaire à la cuisse droite », contractée lors de la finale de la Coupe de la Ligue contre l’OL, le 31 juillet. Le défenseur latéral gauche ne sera pas opérationnel pour le match contre l’Atalanta. Sa reprise avec le groupe parisien est prévue « dans deux semaines ».