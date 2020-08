PSG : Paris garde le rythme et s'impose contre Sochaux (1-0)

Cinq jours après le succès en Coupe de la Ligue contre l'OL (0-0, 6-5 aux tirs au but), le PSG a battu Sochaux (1-0) pour ce qui constitue la dernière étape avant le rendez-vous crucial contra l'Atalanta Bergame.

Les titulaires du PSG préservés

Le PSG avait programmé un dernier match amical avant de s'envoler au Portugal pour préparer le quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame. Ce match, dans un Parc des Princes désert de spectateurs, et d'une durée totale de 80 minutes, avait pour but de permettre aux Parisiens de garder le rythme durant ces 12 jours consécutifs à la finale de Coupe de la Ligue et précédant ce quart de finale. Après 120 minutes de jeu et une séance de tirs au but remplie de suspense et de tension contre les Lyonnais, les organismes ont souffert, et Thomas Tuchel s'est passé de plusieurs cadres. Neymar, Di Maria (suspendu contre l'Atalanta), Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Verratti (blessé), ou encore Icardi, n'étaient pas présents dans le groupe parisien.

Courte victoire du Paris SG

Cette équipe bis du PSG s'est imposée d'une courte tête contre le FC Sochaux-Montbéliard, pensionnaire de Ligue 2. C'est le Camerounais Eric-Maxim Choupo-Moting qui a inscrit le seul but de la rencontre, profitant d'une bévue du gardien sochalien Maxence Prévot. Mais celui-ci s'est brillamment rattrapé en repoussant un penalty de Leandro Paredes dix minutes plus tard. Plus incisif au retour des vestiaires, le PSG n'a pas su accroître son avance. Dans une semaine, les Parisiens affronteront les Bergamasques pour une place dans le dernier carré de la Ligue des Champions.

La compo parisienne

Navas (puis Sergio Rico 41') - Dagba (puis Pembélé 63'), Mbe Soh (puis Kamara 69'), Diallo (puis Bitshiabu 69'), Bernat (puis Bakker 63') - Paredes (puis Ruiz-Atil 63'), Herrera (puis Gueye 63') - Sarabia (puis Nagera 69'), Draxler (puis Simons 69') - Kalimuendo, Choupo-Moting (puis Michut 69').