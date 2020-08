PSG : Thomas Tuchel amer après la victoire contre Sochaux

Mercredi, le Paris Saint-Germain s’est imposé (1-0) contre le FC Sochaux en amical. Malgré ce succès, Thomas Tuchel a exprimé sa détresse à la veille du choc contre l’Atalanta en Ligue des Champions.

La grande tristesse de Thomas Tuchel avant l’Atalanta

Le PSG a dominé le FC Sochaux sur le plus petit des scores pour son dernier match de préparation. Eric Maxim Choupo-Moting (15e) a permis à un Paris remanié de l’emporter contre le pensionnaire de Ligue 2. Après la rencontre, Thomas Tuchel est apparu dépité en conférence de presse. Si on pouvait croire que le coach parisien n’était pas satisfait de la performance de ses poulains, son inquiétude était ailleurs. Le technicien allemand est en effet attristé par l’avalanche de mauvaises nouvelles avant le choc contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Mercredi, le club a notamment enregistré la blessure de Marco Verratti. L’Italien souffre d’une « contusion importante du mollet ».

De grosses inquiétudes pour le PSG

Pour Thomas Tuchel, c’est le coup dur de trop. « Nous sommes inquiets, il a pris un gros coup. C’est une grande incertitude, un grand problème (…) C’est toujours la même chose quand on arrive vers un match de Ligue des Champions, il y a des choses négatives, je ne sais pas pourquoi », a déploré l’entraîneur du Paris Saint-Germain qui n’est pas certain de pouvoir compter sur d’autres éléments. Victime d’une entorse de la cheville, Kylian Mbappé s’est lancé dans un contre-la-montre pour être opérationnel contre l’Atalanta. S’il a signé son retour sur le rectangle vert contre Sochaux, Juan Bernat n’est pas certain de tenir sa place contre Bergame comme l’a fait savoir son entraîneur, lequel espère pouvoir compter sur Thilo Kehrer (touché contre l’ASSE) et Mauro Icardi (sorti sur blessure contre l’OL).