LOSC Mercato : Duel de Premier League annoncé pour Gabriel

La prochaine destination de Gabriel Magalhaes reste encore une énigme. Deux cadors de Premier League continuent de se disputer le défenseur du LOSC dont le départ est annoncé pour ce mercato estival.

Mercato LOSC : Le feuilleton Gabriel parti pour durer

Avec l’arrivée de Sven Botman, le doute n’est plus permis quant à l’avenir de Gabriel Magalhaes. Le défenseur brésilien va quitter le LOSC cet été. Selon les informations fournies par La Voix du Nord, le joueur de 22 ans aurait (enfin) choisi son prochain club. Le journal régional assure ainsi que le défenseur lillois va évoluer en Premier League la saison prochaine. Arsenal serait le choix de Gabriel Magalhaes. Chez les Gunners, il pourrait retrouver l’ancien Lillois Nicolas Pépé et disputer la Ligue Europa. Cependant, toujours en lice pour s’attacher les services du Brésilien, Manchester United n’aurait pas dit son dernier mot.

Une folie de Manchester United en vue ?

Qualifiés pour la Ligue des champions, les Red Devils disposent d’un atout non négligeable pour attirer Gabriel. À côté de cela, il n’est pas à exclure que la direction mancunienne modifie son offre à la hausse pour le défenseur auriverde. Manchester United pourrait proposer un montant supérieur aux 30 millions d’euros réclamés par le LOSC. Comme son rival City, United ne lésine désormais plus sur les moyens pour s’attacher les services des joueurs inscrits sur ses tablettes. Le club anglais, 3e de Premier League, l’a démontré lors des derniers mercatos en recrutant à prix d’or Harry Maguire (87 millions d’euros) et Aaron Wan-Bissaka (55 millions).