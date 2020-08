AS Monaco Mercato : Axel Disasi, les Monégasques s’agacent

Le joueur du Stade de Reims, Axel Disasi, aurait trouvé un accord contractuel avec l’AS Monaco. Et pourtant, le transfert n’est pas encore effectif en raison des lenteurs du jeune défenseur central. Les recruteurs monégasques commenceraient donc à perdre patience.

Axel Disasi d’accord avec l’AS Monaco ?

Pour rajeunir sa charnière centrale, l’AS Monaco a décidé de jeter son dévolu sur Axel Disasi, grande révélation du Stade de Reims et de la Ligue 1 la saison écoulée. Après plusieurs semaines de négociations serrées, les recruteurs monégasques sont parvenus à convaincre les dirigeants rémois de leur céder la pépite de 22 ans. Mardi, sur les antennes de RMC Sport, Jean-Pierre Caillot assurait en effet qu’ « Axel Disasi est en instance de départ » et que les dirigeants rémois étaient « tombés d’accord avec Monaco ». Le président champenois avait également indiqué que probablement le défenseur central et son agent « se sont mis d’accord avec Monaco ». Tout portait donc à croire que le transfert d’Axel Disasi du Stade de Reims à l’AS Monaco n’était plus qu’une question de quelques heures.

Le Rémois pas chaud pour l’AS Monaco ?

Mais ce jeudi, L’Equipe signale un bémol dans le dossier. Selon le quotidien sportif, le natif de Gonesse n’aurait pas l’air très pressé de signer avec les Monégasques. L'ancien du Paris FC prendrait tout son temps au point d'installer le doute. Une attitude qui commencerait à agacer les recruteurs du club de la Principauté, impatients de boucler le dossier.