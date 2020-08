ASSE : Crise, Ruffier et Puel ne se parlent plus !

Stéphane Ruffier a déclaré à Claude Puel qu’il ne serait jamais la doublure de Jessy Moulin. Résultat, le gardien emblématique de l’ASSE et son entraîneur n’ont plus échangé un seul mot depuis cette déclaration.

Stéphane Ruffier refuse d’être la doublure de Jessy Moulin

Stéphane Ruffier broie du noir depuis plusieurs mois à l’ASSE. Après sa mise à pied de 6 jours, le gardien de 33 ans a fait son retour à l’entraînement le 29 juillet dernier. Claude Puel lui a alors annoncé qu’il serait désormais la doublure de Jessy Moulin. Une décision refusée net par l’ancien portier de l’AS Monaco. « J’ai prévenu les deux joueurs (Jessy Moulin et Stéphane Ruffier, ndlr). Et le second m’a confirmé qu’il ne serait jamais la doublure de Jessy Moulin », a confié le stratège ligérien à Infosport+ hier mercredi. En réaction à cette insubordination, le technicien stéphanois a « construit un trio » de gardiens pour la saison prochaine et « Stéphane n’en fera pas partie ».

Le gardien et son entraîneur ne s’adressent plus la parole

Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Selon L’Equipe, Stéphanie Ruffier et Claude Puel ne se parlent plus suite à cette réunion, soit depuis le 29 juillet dernier, date du retour du portier à l’entraînement après sa mise à pied de 6 jours. Il n’y aurait même plus de salutations entre les deux hommes. Le dernier rempart continue cependant à s’entraîner normalement avec André Biancarelli, mais il s’agit d’un entraînement strictement individuel.