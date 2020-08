PSG, OL Mercato : Léo Dubois répond pour l’après-Meunier

Avec le départ de Thomas Meunier, le PSG se cherche actuellement un nouveau latéral droit. Léo Dubois figure parmi les potentiels successeurs du Belge à Paris. Le défenseur de l’OL s’est prononcé sur l’intérêt du club de la capitale.

La réponse de Léo Dubois au PSG

Après le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, le PSG doit se trouver un nouveau latéral droit. Le nom de Léo Dubois figure sur la short-list de la direction du Paris Saint-Germain. Interrogé par Le Progrès, le latéral de l’OL s’est prononcé sur un éventuel transfert à Paris. Le joueur formé au FC Nantes avoue ne pas avoir été « bouleversé » lorsque les rumeurs sur l’intérêt de Paris sont apparues. « Mon seul objectif était de bien me préparer », indique le joueur de 25 ans qui ne semble pas intéressé pour le moment par un quelconque transfert. Il se voit continuer sa carrière à l’Olympique Lyonnais. « Tout se passe bien, j’aime bien la ville. On verra, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je me sens bien ici », poursuit le défenseur.

30 M€ pour faire flancher Dubois ?

Léo Dubois est l’une des pistes prioritaires du PSG. Le défenseur répond à des critères spécifiques de la direction parisienne. Le Paris Saint-Germain recherche un défenseur formé en France et qui a une certaine expérience de la Ligue 1 et de l’Europe. Deux cases que coche le natif de Segré. Pour Paris Fan, Leonardo compte passer à l’offensive pour recruter le Lyonnais. Une offre estimée à 30 millions d’euros serait dans les tuyaux. De même, le directeur sportif parisien souhaite offrir 3 millions d’euros annuels à l’international tricolore (4 sélections). Reste à savoir si cela suffira à convaincre la direction de l’OL et le joueur.