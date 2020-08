FC Nantes Mercato : Bonne nouvelle dans le dossier Luis Suarez

Cible du FC Nantes, Luis Suarez a officiellement quitté le Real Saragosse pour retrouver son club d’origine, Watford FC. Son prêt au sein du club de Liga 2 a pris fin. Une nouvelle qui devrait réjouir les Canaris.

FC Nantes : Luis Suarez rappelé par Watford, Saragosse hors course !

En quête d'un buteur, le FC Nantes est aux trousses de Luis Suarez. L’attaquant colombien sort d’une saison prolifique avec le Real Saragosse, club espagnol auquel il était prêté pour la saison 2019-2020. En 38 matchs de Ligue 2 disputés, il a inscrit 19 buts et offert 6 passes décisives. Christian Gourcuff et Waldemar Kita sont d’accord pour recruter le Colombien. Toutefois, ils sont confrontés à l’exigence de Watford FC. En effet, le club relégué en Championship (D2 anglaise) a fixé le prix de son avant-centre à 15 M€, alors que la valeur de ce dernier est de 7,5 M€, selon Transfermarkt. En plus du FC Nantes, le Stade Rennais est aussi intéressé par les services de Luis Suarez. La bonne nouvelle pour le FC Nantes et le Stade Rennais, c’est que le joueur de 22 ans a été rappelé par les Hornets, alors qu’il disputait les play-offs de la Liga 2 (pour la montée en Liga), avec le Real Saragosse. En effet, son prêt, rallongé jusqu’au 5 août, en raison de la crise sanitaire, est terminé. Et le club anglais n’a pas souhaité qu’il reste en Espagne, après le report des matchs décisifs du club Aragon. En d’autres termes, les Blanquillos n’ont pas montré leur intérêt à transférer celui qui est le meilleur buteur du club cette saison. Le FC Nantes et le Stade Rennais voient ainsi un concurrent hors jeu.

Le gros regret de Luis Suarez

Dans un message laissé sur le site du club espagnol, Luis Suarez a regretté que le Real Saragosse n’ait pas pris les dispositions pour le conserver. « La situation aurait dû être anticipée et je trouve cela dommage… », a-t-il confié. La cible des Canaris aurait souhaité que Watford FC la « laisse terminer ce qu’elle a commencé avec ses coéquipiers », en Espagne. Le buteur a terminé son propos par un message d'adieu au club. « Je pense avoir tout donné pendant la saison pour le Real Saragosse. Je fais confiance à mes coéquipiers et je suis sûr qu'ils joueront la saison prochaine en première division », a déclaré Luis Suarez.