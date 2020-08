RC Lens Mercato : Franck Haise attend encore des renforts

Franck Haise a déjà accueilli plusieurs renforts cet été. Néanmoins, le coach des Sang et Or s’attend à d’autres signatures surtout que le RC Lens vient d’enregistrer un coup dur.

Franck Haise veut encore des recrues

Pour son retour en Ligue 1 la saison prochaine, le RC Lens s’est offert plusieurs renforts cet été. La direction des Sang et Or a déjà signé six joueurs : Wuilker Farinez, Loïc Badé, Facundo Medina, Jonathan Clauss, Gaël Kakuta et Ignatius Ganago. Malgré ces signatures, la mayonnaise tarde à prendre. En six sorties, les Sang et Or n’ont enregistré qu’un seul succès. Pour le reste, Franck Haise et ses poulains ont concédé deux nuls et trois défaites. Un bilan loin d’être satisfaisant pour le coach de Lens qui attend encore deux renforts. « Je suis content des 6 joueurs que nous avons recrutés cet été. Ils le prouvent sur le terrain même si tout n’est pas parfait. Nous sommes toujours en recherche sur 2 postes », a-t-il indiqué après une nouvelle défaite contre le Paris FC.

Le RC Lens attend le remplaçant de Traoré

La direction du RC Lens devra notamment recruter un nouveau latéral pour Franck Haise. Le coach des Sang et Or sera privé de Cheick Traoré pendant une longue période. L’arrière droit souffre d’une rupture du tendon d’Achille. Le défenseur de 25 ans a été opéré avec succès lundi comme l’a annoncé le club artésien.