OL : 24 joueurs convoqués par Garcia pour le 8e de finale retour

Rudi Garcia a convoqué un groupe élargi de 24 joueurs pour affronter la Juventus Turin en 8e de finale retour de Ligue des Champions, demain. L'OL se rend sur place ce jeudi.

Melvin Bard de retour avec un groupe de l'OL au complet

Pour s'envoler à Lisbonne et disputer le "Final 8" de la Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais doit d'abord se débarrasser de la Juventus. La chose est bien partie après la victoire 1-0 au Groupama Stadium au match aller, mais les Gones devront essayer, au moins, de préserver cette avance au match retour, qui se tiendra demain à Turin. Rudi Garcia a convoqué un groupe de 24 joueurs pour ce match, qui voit Melvin Bard, absent face au PSG, faire son retour. Seul Anthony Racoppi, le troisième gardien dans la hiérarchie, restera à Lyon. Forfaits pour la finale de Coupe de la Ligue, Ciprian Tatarusanu et Youssouf Koné sont bel et bien présents. Rudi Garcia pourra effectuer 5 changements et même un sixième en cas de prolongation.

Le groupe lyonnais

GARDIENS : Lopes, Tatarusanu // DEFENSEURS : Diomandé, Andersen, Rafael, Denayer, Marcelo, Dubois, Marçal, Tete, Cornet, Koné, Bard // MILIEUX : Aouar, Thiago Mendes, Reine-Adélaïde, Jean Lucas, Caqueret, Bruno Guimarães // ATTAQUANTS : Toko-Ekambi, Dembélé, Traoré, Memphis, Cherki.