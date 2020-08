RC Lens Ligue 1 : Maintien, Clément Michelin plus ambitieux

Promu en Ligue 1, le RC Lens s’est fixé comme objectif, le maintien dans l’élite. Logique pour un club qui vient de passer 5 saisons en Ligue 2. Mais Clément Michelin, lui, se montre plus ambitieux !

RC Lens : Clément Michelin vise le Top 10 de la Ligue 1

Le défenseur du RC Lens, Clément Michelin, ne veut pas se contenter de figurer seulement en Ligue 1. Il vise le Top 10, pour le retour du Racing Club dans l’élite. « Certes, il est important d’assurer le maintien, j’aimerais qu’on aille chercher une place dans les 10 premiers », a confié le défenseur à La Voix des Sports. Pour relever ce défi, l’ancien joueur du Toulouse FC compte sur des coéquipiers déterminés et prêts à mouiller le maillot Sang et Or. « Je nous sens vraiment capables de le faire. Je suis même persuadé que dans ce groupe, il y a des mecs qui ont un état d’esprit de fou », a soutenu Clément Michelin. Passé près de la relégation avec le Toulouse FC en 2017-2018, l’arrière droit du RC Lens se tient prêt à mettre son expérience au service du groupe lensois. « Je connais la lutte pour le maintien et cette petite peur. On sait qu’on va devoir combattre. Mais j’espère qu’on saura surtout jouer libéré », a-t-il rassuré. Cependant, le RCL doit éviter de démarrer la Ligue 1 timidement et la peur au ventre. Selon Clément Michelin, l’équipe de Franck Haise « devra être prête tout de suite ». C’est-à-dire, dès le coup d’envoi de la première journée, le 21 août 2020.

Clément Michelin, un des acteurs de la remontée

Formé au Téfécé et passé pro au sein du Club de la Ville Rose, Clément Michelin a rejoint le Racing Club de Lens librement, l'été 2019, après une saison passée à l'AC Ajaccio (Ligue 2), en prêt. L'exercice dernier, il a joué 25 matchs de Ligue 2, a marqué un but et délivré 2 passes décisives. Tutulaire 24 fois, le natif de Montauban a largement contribué au retour du RC Lens en Ligue 1.