Dijon FCO Mercato : Accord Nayef Aguerd - Stade Rennais !

Nayef Aguerd devrait bien rejoindre le Stade Rennais FC. Le joueur de Dijon FCO s’est mis d’accord avec les dirigeants du SRFC pour son transfert qui devrait être bouclé dans les prochains jours.

Dijon FCO fixe le prix de son joueur au SRFC et c'est 7M€







Nous évoquions ce matin l’intérêt dupour. Le défenseur central, 4e cible sur la liste initiale du SRFC a basculé en première position. La raison, le Ghanéena décidé de filer en Angleterre. Cette priorité du club Rouge et Noir a privilégié l’importance de la langue. Le plan B Benoit Badiashile est hors de prix. L’As Monaco réclame 20 millions d’euros pour son transfert. Du côté du Stade de Reims, 15 millions d’euros sont exigés pour le transfert de Axel Disasi. Rennes n’a pratiquement plus le choix, sa 4e cible, Nayef Aguerd, devient sa priorité du moment.Et ce dossier pourrait aller bien plus vite qu’il parait. Le Stade Rennais devrait bien payer les 7 millions d’euros exigés par Peguy Luyindula, le directeur sportif du Dijon FCO (DFCO). L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain connait les difficultés du club breton à finaliser ses autres dossiers sans compter le fait qu’un club anglais a déjà pris des renseignements pour Nayef Aguerd. Le DFCO a autorité le SRFC à négocier avec le joueur, signe que le dossier devrait prochainement être bouclé. Le joueur et le club étant d’accord, un paiement des 7 millions d’euros par le Stade Rennais devrait permettre au transfert d'être finalisé dans les jours à venir. De son côté, Aguerd a déjà fait son choix d'avenir. C'est bien à Rennes qu'il se voit évoluer la saison prochaine, une opportunité pour lui de découvrir la Ligue des Champions.