OL : Juve, Memphis Depay envoie un message à Rudi Garcia

Memphis Depay a délivré un message clair à Rudi Garcia, en vue du 8e de finale retour de Ligue des Champions, face à la Juventus, à Turin ce vendredi (21h).

OL : Memphis Depay, « je me sens à l'aise en faux numéro 9 »

Blessé mi-décembre 2019, puis opéré du genou, Memphis Depay avait manqué le match aller de l’OL contre la Juventus, au Groupama Stadium. Ses coéquipiers avaient réussi à s’imposer (1-0) contre Cristiano Ronaldo et autres Bianconeri. La Ligue des Champions ayant été reportée en raison de la crise sanitaire de coronavirus, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a pu se remettre à temps pour le match retour. L’OL vise une place en quarts de finale où l’attend le PSG. Memphis Depay veut être décisif pour son équipe contre les Turinois, il a donc indiqué à Rudi Garcia dans quelle position il pourrait être plus efficace. « Je me sens à l'aise en faux numéro 9, c'est ma position favorite, beaucoup plus que de jouer sur une aile », a-t-il confié à France Football. Le capitaine des Gones a indiqué ensuite l’avantage de jouer dans cette position préférentielle. « Je peux créer davantage et je suis plus impliqué dans le jeu collectif. Ainsi, je ne perds pas énormément d'énergie à défendre… », a-t-il expliqué. En tout cas, Memphis Depay indique clairement qu’il « a besoin de se sentir au coeur du jeu, avec le loisir d'aller un peu à droite, un peu à gauche, de décrocher, de s’intercaler au milieu ». Pour le Néerlandais, « il faut avoir de la liberté pour se situer dans les espaces ».

Le décisif capitaine des Lyonnais de retour

Pour rappel, Memphis Depay a été recruté par l'OL à Manchester United en janvier 2017. En trois saisons et demie, il a marqué 53 buts et a délivré 43 passes décisives, en 135 matchs joués, toutes compétitions confondues. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, le 15 décembre 2019 face au Stade Rennais, le capitaine des Lyonnais a rejoué en match officiel, 7 mois plus tard. C'était lors de la finale de la coupe de la Ligue contre le PSG (0-0, 5-6, après t.a.b), le 31 juillet dernier.