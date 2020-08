ASSE Mercato : Wahbi Khazri poussé vers la porte de sortie ?

Après Stéphane Ruffier, l’entraineur de l’ ASSE aurait fait savoir à Wahbi Khazri qu’il ne compte pas sur lui cette saison. Le polyvalent attaquant va donc devoir trouver chaussure à son pied.

ASSE : Wahbi Khazri écarté par Puel contre le Hertha Berlin ?

Le nouveau manager général de l'ASSE a lancé l’opération dégraissage pour réduire l’effectif, mais aussi la masse salariale. En plus des joueurs indésirables, les joueurs aux gros salaires, dont Wahbi Khazri, sont concernés par cette décision. Le Tunisien émarge à 2,5 M€ par saisons, tout comme Yann M’Vila. Or, ces deux joueurs ont encore deux saisons de contrat à l’AS Saint-Étienne. Leur départ permettrait à Claude Puel de faire des économies. Si Yann M’Vila est annoncé vers Al-Jazira Club aux Emirats Arabes Unis, Wahbi Khazri n’a pas de piste concrète pour l'instant. Il est pourtant contraint de se trouver un point de chute. Et pour cause, le coach de l’ASSE « lui a signifié qu’il ne compte pas sur lui, cette saison », d'après Manu Lonjon. Le journaliste a révélé ensuite que « Wahbi Khazri n’est pas convoqué » pour le match amical de vendredi contre le Hertha Berlin. « Le joueur de 29 ans qui aurait obtenu un bon de sortie à moindre coût va devoir trouver un nouveau challenge », a annoncé Manu Lonjon.

Khazri va-t-il quitter les Verts à 2 ans de la fin de son contrat ?

Wahbi Khazri a été recruté par l’ASSE le 17 juillet 2018, en provenance de Sunderland AFC, après une saison (2017-2018) passée en prêt au Stade Rennais. Il a signé un long bail de quatre ans, jusqu’au 30 juin 2022. Les dirigeants stéphanois avaient déboursé 7 M€ pour transférer le natif d’Ajaccio, du club anglais. En deux saisons, il a marqué 20 buts et a offert 12 passes décisives, en 58 matchs disputés, toutes compétitions confondues. Transfermarkt indique que sa cote est toujours estimée au montant de son transfert chez les Verts.