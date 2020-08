PSG Mercato : Mbappé au Real Madrid, Anelka briefe Zidane

Le Real Madrid a coché le nom de Kylian Mbappé pour prendre la succession de son compatriote Karim Benzema. Les deux attaquants n’ont pourtant pas le même profil. Nicolas Anelka sait cependant comment Zinédine Zidane peut tirer le maximum du buteur du PSG.

Mbappé : Le Real Madrid « doit changer sa façon de jouer »

Après le PSG, Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid de Zinedine Zidane qui lui a réservé le poste occupé pour l’instant par Karim Benzema (32 ans). L’attaquant de 21 ans devrait succéder à son compatriote, dans un ou deux ans. Nicolas Anelka le confirme dans le documentaire "Anelka l’incompris’’, pour Netflix. Cependant, l’ancien Tricolore souligne que le club madrilène devra adapter son jeu au profil de l’ancien joueur de l’AS Monaco, afin de voir ce dernier briller sous le maillot des Merengues. « Le Real Madrid doit changer sa façon de jouer pour tirer le meilleur de Kylian Mbappé », a-t-il conseillé. Le profil de Kylian Mbappé est plus proche de celui de Cristiano Ronaldo que de Karim Benzema, selon Nicolas Anelka. Le meilleur buteur du Paris Saint-Germain « a besoin d’espaces, de vitesse ». Actuellement, « le jeu du Real Madrid n’est pas axé sur la vitesse et les contres », d’après le constat de l’ancien attaquant parisien. En conclusion, Nicolas Anelka a prévenu que « si le Real utilise Kylian Mbappé comme Karim Benzema, en N°9, on verra un bon Mbappé, mais pas le meilleur comme actuellement au PSG ».

Le buteur du PSG affole les statistiques

Kylian Mbappé a été le meilleur buteur de la Ligue 1 la saison dernière. Il a marqué 18 buts et délivré 7 passes décisives en 20 matchs de championnat joués. Toutes compétitions confondues, le natif de Paris a inscrit 30 buts et offert 18 passes décisives, en 34 apparitions, en 2019-2020. Lancé en Ligue 1 lors de la saison 2015-2016 par l'AS Monaco, il compte déjà 80 buts et 35 passes décisives en 117 matchs de Ligue 1 disputés en cinq saisons cumulées. Le PSG étant en quarts de finale de la Ligue des Champions, le buteur peut donc encore soigner ses statistiques déjà assez impressionnantes.