FC Nantes : L1, Gourcuff annonce 4 absents contre Bordeaux

Pour son premier match de Ligue 1 saison 2020-2021, le FC Nantes affrontera les Girondins de Bordeaux. L’entraîneur nantais, Christian Gourcuff, devra se passer des services de quatre joueurs.

Le FC Nantes plombé par le Covid-19 face à Bordeaux

Le Covid-19 fait un retour en force. Après plusieurs cas signalés dans plusieurs clubs, le FC Nantes éprouve à son tour les effets du virus. En effet, 4 joueurs nantais ne pourront déjà pas participer au premier match de Ligue 1 contre les Girondins de Bordeaux. Sur les antennes de RMC Sport, le coach des Canaris a révélé les noms de ces 4 joueurs.

Christian Gourcuff sort les noms des absents

Christian Gourcuff a d’abord cité « Denis Petric qui est négatif mais avec des symptômes grippaux qui laissent entendre qu’il est touché par le virus et des joueurs asymptomatiques donc positifs mais sans signe de la maladie comme Ludovic Blas et Randal Kolo-muani ». Il s’agit déjà de trois joueurs dont le « retour dans le groupe ne sera possible que lorsqu’ils auront deux tests négatifs consécutifs et ensuite ils auront des examens cardiaques poussés ». Autant dire que leur retour n’est pas pour demain. D’où leur absence déjà annoncée contre les Girondins de Bordeaux. « Leur retour avec les délais de réathlétisation n’est pas pour tout de suite », a-t-il regretté. Il faut encore ajouter un 4e Nantais absent face aux Bordelais. Il s’agit de Marcus Coco. « Il est acté que ces trois joueurs et Marcus Coco ne pourront sans doute pas réintégrer le groupe avant la reprise », a conclu le stratège du FC Nantes.