Dortmund : Énorme révélation de Meunier sur son départ du PSG

Présent jeudi en conférence de presse, Thomas Meunier a livré de nouveaux détails sur sa venue au Borussia Dortmund. Les nouvelles confidences du latéral belge devraient encore froisser la direction du PSG.

Thomas Meunier parti pour égratigner le PSG

Jeudi, Thomas Meunier a de nouveau été invité à s’exprimer sur sa signature au Borussia Dortmund. Le latéral droit a notamment livré un nouveau détail sur son arrivée chez les Marsupiaux. Le joueur de 28 ans confirme qu’il avait déjà conclu un accord avec le BVB depuis plusieurs mois. Le Diable rouge (40 sélections/7 buts) assure ainsi qu’il était déjà un joueur du Borussia avant le match aller entre Dortmund et Paris en Ligue des Champions. « J’avais déjà signé avant le match (le 18 février, ndlr). J’avais la chair de poule pendant tout le match », a confié le défenseur cité par Sport 1. Il avoue également avoir été séduit par l’attitude des supporters allemands. « Ici à Dortmund il y a beaucoup plus de spectateurs, tout le monde était debout. Je me disais : "Wow, je serai ici l’année prochaine" », a-t-il souligné.

Vers une nouvelle réplique de Leonardo ?

Cette nouvelle révélation devrait davantage rebiffer la direction du Paris Saint-Germain. Leonardo, le directeur sportif du PSG, avait déjà répondu à Thomas Meunier. Dans une autre sortie, le latéral belge reprochait à son ancien club de n’avoir rien fait pour le retenir, chose qu’avait démentie le dirigeant brésilien dans un entretien au Parisien. A défaut de le prolonger, Leonardo souhaitait conserver le Belge jusqu’en août pour qu’il aille au bout avec Paris en Ligue des Champions. Mais avec les conditions fixées par Dortmund, Paris a décidé de poursuivre sans lui.