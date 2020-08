OL : LdC, Garcia pointe la condition physique de son équipe

Rudi Garcia a fait le tour d’horizon du match de l’ OL contre la Juventus en Ligue des champions qui se déroulera vendredi soir. Il a émis une petite inquiétude, en conférence de presse, ce jeudi à Turin.

OL : Rudi Garcia déplore « le manque de rythme »

L’OL est en Italie pour y affronter la Juventus vendredi à 21h, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Rudi Gracia n’est pas totalement rassuré par son équipe qui a perdu la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG et de ce fait est passée à côté de la qualification pour la Ligue Europa. « La déception a été grande. On a vite digéré, les joueurs se sont tournés tout de suite vers la Champions League et la possibilité de se qualifier en 1/4 de finale », a commenté l’entraineur de l’Olympique Lyonnais. L’équipe rhodanienne a une avance sur son adversaire battu (1-0) lors du match aller disputé en février, à Lyon. Malgré cela, Rudi Garcia n’est pas tout à fait rassuré, à cause de la longue coupure due à l’arrêt du championnat, en mars. « Le désavantage est pour nous, avec un manque de rythme… », a-t-il fait remarquer, avant de rassurer : « On a montré qu’on était bien physiquement lors du match contre Paris. On vient avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup d'ambition ».

L'absence de Dybala ne change rien, selon Rudi Garcia

Le patron du staff technique de l’OL s’est également prononcé sur l’adversaire turinois. Il estime que « la Juventus est dans le rythme, en ayant joué la fin de la Serie A, et elle a pu se préparer au mieux ». « La Vieille Dame a remporté le titre de championnat, deux journées plus tôt avant la fin », a noté Rudi Garcia. Ce qui a permis à Maurizio Sarri de « faire tourner » son effectif. Pour le coach des Gones, l’absence de Paulo Dybala ne change rien dans l’effectif fourni de la Juve. « Il y a beaucoup de grands joueurs dans cette équipe. Si Dybala n'est pas là, d'autres seront là pour mener l'attaque », a-t-il déclaré.