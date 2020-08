RC Lens : Défaites en amical, Jonathan Gradit n’est pas inquiet

Le RC Lens poursuit sa préparation. Mercredi, le club promu en Ligue 1 a perdu ses deux matchs amicaux du jour. Malgré tout, Jonathan Gradit ne s’alarme pas.

RC Lens : Gradit, « il ne faut pas s’inquiéter, mais rester patient »

Le RC Lens a enregistré deux défaites (3-1 et 2-1), contre l’Union Saint-Gilloise et le Paris FC (Ligue 2). L’entraineur du Racing Club n’a pas caché sa grosse déception quand la première équipe alignée s’est inclinée devant le club de deuxième division belge. Mais contrairement à Franck Haise, Jonathan Gradit ne s’affole pas. « Il faut rester serein dans ces périodes », a-t-il rassuré, avant d’expliquer pourquoi il est calme. « On teste beaucoup de choses. On fait des erreurs sur les buts qu’on ne ferait pas forcément en championnat », a argumenté le défenseur, dans des propos rapportés par lensois.com. Ce dernier est en effet rassuré par « le contenu » de leur jeu qu’il estime « pas non plus dégueulasse ». « Il ne faut pas s’inquiéter, mais rester patient. Ça va venir, ça ne sera pas la même chose en Ligue 1. Ce sont des erreurs qu’il ne faut pas reproduire en championnat et il vaut mieux les faire maintenant… », a déclaré Jonathan Gradit, tout en promettant « de rectifier le tir », avant le coup d’envoi de la première journée de la Ligue 1, contre l’OGC Nice, le 23 août.

Un dernier match test contre Chambly, avant la Ligue 1

Avant de jouer contre l’Union Saint-Gilloise et le Paris FC, le RC Lens avait affronté doublement le KRC Genk. La première équipe de Franck Haise avait fait match nul (1-1) et la deuxième avait signé une victoire (3-1). Pour boucler leur préparation estivale, les Lensois joueront contre le FC Chambly (Ligue 2), le 15 août.