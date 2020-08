FC Metz Mercato : Habib Maïga messin jusqu'en 2024 (Off.)

Joueur du FC Metz depuis l’été dernier, Habib Maïga s’inscrit dans la durée avec le club mosellan. Raison pour laquelle il a prolongé son contrat comme l’a annoncé le club ce jeudi soir.

Habib Maïga prolonge son contrat avec le FC Metz

Nouvelle prolongation de contrat au FC Metz. Après Alexandre Oukidja, John Boye et Youssef Maziz, c’est au tour d’Habib Maïga de rempiler avec le club mosellan. Sur leur site officiel, les Grenats ont annoncé la prolongation de l’Ivoirien (3 sélections) qui a rempilé pour deux ans. Le milieu de 24 ans est désormais lié au club mosellan jusqu’en 2024. S’il se réjouit de renouveler son contrat, Habib Maïga tient surtout à exprimer sa gratitude à sa direction. « Lorsque je suis arrivé à l’été 2018, j’étais blessé et le club a tout de même décidé de me faire confiance. Aujourd'hui, j’ai envie de rendre la confiance qu’on a placée en moi », a expliqué le natif de Gagnoa.

Un indispensable de Vincent Hognon

Habib Maïga avait rejoint le FC Metz dans un premier temps en prêt lors de l’été 2018. Ses performances ont poussé la direction messine à le recruter définitivement il y a un an. L’Ivoirien s’est rapidement intégré au point de devenir un incontournable de Vincent Hognon. L’ancien de l’AS Saint-Etienne a pris part à 27 des 30 matches disputés par Metz la saison dernière, dont 26 titularisations. Le milieu défensif a terminé le dernier exercice avec un but et deux offrandes.