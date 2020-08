Stade Rennais FC : Nouvelle nomination chez les Bretons (Off.)

L’organigramme du Stade Rennais FC s’est enrichi d’un nouveau membre. Le club breton a officialisé ce jeudi la nomination d’Antoine Biard au poste de directeur communication et marketing.

Antoine Biard, nouveau directeur communication et marketing

Le Stade Rennais FC ne songe pas seulement à renforcer l’effectif de Julien Stéphan, mais également à restructurer son organigramme. Ce jeudi, Antoine Biard a officiellement été nommé directeur communication et marketing de l'écurie bretonne. Il a remplacé Frantz Lecomte, qui occupait cette fonction sous la présidence d’Olivier Létang (viré en février dernier). Le tout nouveau nommé rejoint ainsi un organigramme déjà composé de Nicolas Holveck (président), Florian Maurice (directeur technique), Philippe Bizeul (entraîneur adjoint) et Romain Danzé (responsable des relations publiques et du développement).

Une bonne prise pour le Stade Rennais FC ?

Antoine Biard n’est pas un bleu. Il a très récemment réalisé deux documentaires sur le Stade Rennais FC, dont les titres sont « Tu ne sera jamais seul » et « Dernière Ovation ». Le premier titre est une plongée au coeur des supporters rennais les plus passionnés. Le second documentaire est un hommage à la dernière année de Romain Danzé en tant que joueur. Dans sa jeunesse, il avait été membre de l’école de football des Rouge et Noir. Il était depuis 2012 le responsable de la communication et des relations extérieures de PLAY International, une organisation qui a vocation d’éduquer par le sport.