Ligue Europa : Séville qualifié, les affiches des 1/4 connues !

La seconde phase des 8e de finale retour de Ligue Europa avait lieu ce jeudi soir. Les huit équipes qui s'envoleront en Allemagne pour le "Final 8" sont désormais connues.

Le FC Séville vainqueur du choc des 8e de finale de Ligue Europa

L'une des affiches des 8e de finale de Ligue Europa présentait un fort arrière-goût de Ligue des Champions. De ce choc entre le FC Séville et l'AS Roma, qui s'est déroulé en une seule manche, le match aller n'ayant pas pu avoir lieu (comme pour Inter - Getafe), ce sont les Espagnols qui en sont sortis vainqueurs. Grâce à deux buts en première période de Sergio Reguilon et Youssef En-Nesyri, les Andalous ont concrétisé leur domination et confirmé la bonne forme qu'ils entretiennent depuis la reprise des compétitions.

Leverkusen, Wolverhampton et Bâle prennent les derniers tickets

Déjà vainqueur 3-1 en Ecosse, le Bayer Leverkusen a aggravé son avantage sur le Rangers FC en s'imposant 1-0 au match retour (4-1 sur l'ensemble des deux matchs), grâce à un but du Français Moussa Diaby. Un peu plus tard dans la soirée, les Suisses du FC Bâle n'ont pas laissé d'espoirs à l'Eintracht Francfort, déjà battu 3-0 à l'aller. Les Helvètes ont porté le score cumulé à 4-0 grâce à cette nouvelle victoire, 1-0.

Beaucoup plus serrée après le match nul 1-1 au match aller, la rencontre entre Wolverhampton et l'Olympiakos fut pleine de suspense. Les Anglais ont ouvert le score sur un penalty de Raul Jiménez, concédé par l'ancien gardien dijonnais Bobby Allain, suppléant de José Sá, mais celui-ci a dû déclarer forfait. Les Grecs ont vu le but de l'égalisation être refusé pour une position de hors-jeu, puis le score est resté inchangé. Grâce à cette victoire 1-0, les Wolves de Nuno Espirito remportent l'opposition 2-1 sur l'ensemble des deux confrontations.

Les affiches des quarts de finale

Lundi 10 août, 21 h : Inter Milan - Bayer Leverkusen et Manchester United - FC Copenhague

Mardi 11 août, 21 h : Shakhtar Donetsk - FC Bâle et Wolverhampton - FC Séville