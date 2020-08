OM Mercato : Florian Thauvin - Marseille, la séparation ?

Florian Thauvin veut partir de l’ OM. L’attaquant de l’ Olympique de Marseille a refusé une offre de prolongation de son contrat et pense, selon TMW, à faire ses valises dans les prochaines semaines.

OM : Florian Thauvin sur le départ ?

Un des meilleurs joueurs de l’ OM ces dernières saisons, Florian Thauvin sort d’une année difficile. Blessé pratiquement toute la saison passée, il devait se relancer avec l’ Olympique de Marseille la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, il refuserait de prolonger son bail avec le club olympien. En Italie où il a parfois été annoncé, des rumeurs de l’intérêt de l’Atalanta Bergame, prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions, circulent. Selon TMW, c’est une envie de quitter l’OM et la Ligue 1 qui guiderait le chouchou du Vélodrome.

Florian Thauvin est estimé à 32 millions d’euros malgré sa saison quasi blanche. Il peut dès janvier prochain signer avec le club de son choix et partir gratuitement l’été 2021. Le sachant, Pablo Longoria, le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille, pourrait s’accorder avec les dirigeants du club italien pour négocier une meilleure issue pour son nouveau club. Connaisseur du club italien où il a déjà travaillé, Pablo Longoria devrait user de ses contacts avec les décideurs de cette formation pour assurer à l’Olympique de Marseille un joli chèque. Il pourra ensuite utiliser cette entrée d’argent pour acheter un nouveau joueur pour combler l’absence que va laisser Thauvin.

Thauvin vers le reniement de la parole donnée ?

Cette information de la nouvelle volonté de faire ses valises de Florian Thauvin tranche avec ses déclarations sur Instagram. Il confiait à l’humoriste Malik Bentalha qu’il resterait à coup sûr à l’OM cette saison. « Frérot, je ne vais pas te faire la chanson, tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Moi ici je suis bien, en plus j'ai perdu une saison », disait-il avant d’interroger « Je vais partir au moment où on va jouer la ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bas pour ça ? »