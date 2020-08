OGC Nice Mercato : Ça se complique pour Geoffrey Kondogbia

Annoncé sur le départ par certains médias espagnols, Geoffrey Kondogbia était présenté comme une cible de l’ OGC Nice. Sauf que la tendance ne serait plus à un transfert du milieu de terrain centrafricain.

Revirement en vue pour Geoffrey Kondogbia

Geoffrey Kondogbia ne devrait plus quitter le Valence CF cet été. Selon les informations du journal madrilène AS, la direction valencienne voudrait l’installer comme un cadre du milieu de terrain. Avec l’éventuel départ de Dani Parejo, Javi Gracia veut pouvoir compter sur le Centrafricain dans l’entrejeu. Selon Todofichajes, le club Che veut se séparer de son capitaine et accepterait 6 millions d’euros pour le céder cet été. Le milieu espagnol pourrait rejoindre Villarreal pour prendre la place de Santi Cazorla. Si Valence arrivait donc à ses fins avec Parejo, Geoffrey Kondogbia serait donc appelé à jouer un rôle plus important. Une mauvaise nouvelle pour l’OGC Nice qui espérait recruter le joueur âgé de 27 ans.

Kondogbia, une piste à oublier pour l' OGC Nice ?

Le Gym est présenté depuis quelques semaines comme un sérieux prétendant de Kondogbia. Le club azuréen se serait positionné sur l’ancien monégasque lorsque celui-ci était cité parmi les indésirables du Valence CF. Mais avec les nouvelles révélations du quotidien madrilène, il apparaît que la piste menant à Geoffrey Kondogbia est à oublier. L’international centrafricain (3 sélections/1 but) ne sera donc pas la sixième recrue estivale de Patrick Vieira. Le coach de l’OGC Nice n’a accueilli qu’un seul milieu de terrain parmi ses nouveaux renforts. Morgan Schneiderlin a rejoint les Aiglons durant le mercato.