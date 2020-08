ASSE Mercato : Degraissage, la liste noire de Puel dévoilée

L’ ASSE sera en stage à Dinard dès la semaine prochaine. Avant la dernière ligne droite de la préparation, Claude Puel a clairement montré la porte de sortie aux joueurs indésirables. L’Équipe a dévoilé la liste noire du manager général des Verts.

ASSE : Sept joueurs blacklistés par Claude Puel

La liste des joueurs concernés par le dégraissage à l’ASSE est divulguée. Avant le déplacement à Dinard (Ille-et-Vilaine) pour le stage prévu du lundi 10 août au samedi 15 août, Claude Puel a informé les joueurs indésirables, « dans son bureau, en tout début de semaine », d’après le quotidien sportif. En plus de Stéphane Ruffier écarté de son groupe, Wahbi Khazri et Yann M’Vila dont nous avions évoqué les départs, il y a Ryad Boudebouz. Ces quatre joueurs sont ceux qui ont les plus gros salaires de l’AS Saint-Étienne. Et Claude Puel veut clairement baisser la masse salariale, en plus de réduire son effectif pléthorique. D’après la source, Khazri et M’Vila émargent à 210 000 € brut par mois, Ruffier à 180 000 €, Boudebouz à 190 000 €, hors primes individuelles. Les autres joueurs sur la liste noire de l’ASSE sont Loïs Diony, Sergi Palencia et Miguel Trauco. Le dernier devrait rejoindre l’Olympiakos en Grèce. Le patron du staff technique des Verts « pourrait se passer de certains des blacklistés pour le stage à Dinard », à en croire le média sportif.

Gabriel Silva et Romain Hamouma en sursis !

Le latéral gauche brésilien Gabriel Silva (régulièrement blessé), et l'attaquant Romain Hamouma (33 ans) sont eux aussi en sursis, d'après L’Equipe. « Leur cas reste en suspens », a indiqué la source. Il faut ajouter à cette liste de joueurs poussés dehors, Assane Diousse. Le milieu de terrain sénégalais n’a pas réussi à s’imposer à l’AS Saint-Étienne depuis son arrivée en 2017. Notons que pour le stage à Dinard, l'ASSE affrontera le Stade Rennais au Roazhon Park (mercredi 12 août) et Angers SCO au Stade Raymond Kopa (samedi 15 août).